Entrano nel vivo i lavori di prolungamento dell’Antemurale di Ponente e della resecazione della banchina “Alti fondali”, nello scalo marittimo di Porto Torres.

La Sales spa, società incaricata a realizzare gli interventi dell’opera da 36 milioni di euro, su commissione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha avviato i lavori di scanno di imbasamento dei cassoni cellulari che proseguiranno fino al 30 giugno prossimo.

Secondo quanto stabilito dall'ordinanza emessa dal comandante della Capitaneria di Porto Torres, Mirko Orrù, per lo svolgimento delle attività la società dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché venga scongiurata qualsiasi situazione di pericolo che possa pregiudicare la sicurezza delle operazioni, della navigazione, l’ambiente e l’incolumità pubblica, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia.

Le imbarcazioni che effettueranno le lavorazioni per conto della Sales, ovvero la motonave “Massimo”, la nave "Giulio” e il pontone “Luca", dovranno adottare tutte le prescrizioni previste dal regolamento per prevenire gli abbordi in mare, in particolare per la conveniente segnalazione dei mezzi o apparati utilizzati. In mare ogni unità navale dovrà prestare attenzione alle manovre di tali imbarcazioni, mantenendo una distanza di sicurezza di 50 metri.

© Riproduzione riservata