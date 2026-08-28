La Giunta comunale di Porto Torres ha approvato nuovi passi avanti per il piano di viabilità, strade e parcheggi nella zona C1/2 e nel quartiere di Serra Li Pozzi. Le opere rientrano in un più ampio programma di riqualificazione dei rioni periferici che interessa anche il vicino Villaggio Satellite. Con determina dirigenziale si è dato il via libera alla gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e completamento della viabilità stradale della zona C1/2 consistenti nella realizzazione di una strada che percorre via Manzoni a servizio di nuove costruzioni edilizie che vi si affacciano, oltre alla sistemazione del piazzale di fronte al campo coperto di via della Cultura, con la predisposizione di nuovi parcheggi. Inoltre, nel quartiere di Serra Li Pozzi, sono previsti nuovi posti auto in via dei Ginepri. Il progetto esecutivo, redatto dallo studio associato di ingegneria Pozzo-Milleri-Puggioni, è stato approvato nel mese di luglio per una spesa complessiva di 300mila euro di cui 277.278,24 euro per lavori di manutenzione e viabilità stradale e 22.721,76 euro per le spese di progettazione. L’importo complessivo stimato per l’appalto è di circa 219mila euro. «Il piano che prevede quattro interventi, - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Mura- partendo dalla strada che si dirama da via Manzoni, dove si affacciano nuove costruzioni, alla sistemazione del piazzale di via della Cultura, dove verranno realizzati posteggi per auto, moto, bici e pullman, con ulteriori parcheggi in via dei Ginepri e via dell’Asfodelo».

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