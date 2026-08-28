Non si placano le polemiche sul caso relativo al possibile affidamento della palestra Anna Frank all’associazione sportiva Se.Sa Boxing di Porto Torres, una questione discussa recentemente durante l’ultima seduta della commissione consiliare congiunta Sport e Patrimonio.

Dai banchi dell’opposizione i rappresentanti dei gruppi consiliari di Sardegna al Centro 2020 – Ico Bruzzi, Sara Dettori, Anita Giaconi, - di Fratelli d’Italia con Gian Mario Sircana, della Lega con Ivan Cermelli e del Psd’Az rappresentato da Costantino Biello, oltre a Carlo Cossu capogruppo di Sardegna Vera, chiedono che venga convocata un’altra commissione congiunta Sport e Patrimonio, al fine di comprendere quali siano le azioni che l’amministrazione intende portare avanti per risolvere i problemi di assegnazione della palestra, «anche rispetto alle esigenze delle altre associazioni e della scuola media che, nella palestra Anna Frank, praticano attività, come evidenziato dagli esponenti della minoranza nella precedente riunione di commissione».

L’assessore allo Sport, Antonello Cabitta, era intervenuto per chiarire che «nessuna associazione sportiva sarà lasciata senza una palestra. Nell’eventualità in cui il percorso dovesse andare avanti, le realtà che attualmente utilizzano la struttura verrebbero ricollocate in altri impianti sportivi cittadini, garantendo a tutte la possibilità di proseguire le proprie attività».

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