Sabato intenso per Castelsardo grazie alla XXVI edizione di Musica sulle Bocche, il festival internazionale diretto da Enzo Favata, Sono ben sette gli appuntamenti musicali ospitati in diverse location del borgo aragonese. Si comincia alle 6 al Porto, con l’evento gratuito dell’Alba del Porto affidato a Carlo Maver. Flauti e bandoneon disegnano un concerto intimo, sospeso tra silenzio e suono, tango, Mediterraneo e racconti di viaggio, mentre Castelsardo emerge lentamente dalla notte.

Alle 11, nella Sala XI, torna Nicola Donti con Fuori tono – Elogio filosofico della stonatura e del silenzio, mentre alle 19 Myriam Costeri & Su Cunzertu Antigu attraversano Piazza Pianedda e il Centro Storico con la loro rilettura femminile e contemporanea della tradizione musicale sarda. Alle 19.30, sulla Terrazza Sala XI, la chitarra di Marcello Zappareddu conduce invece in una dimensione più raccolta, tra composizioni originali e suggestioni jazzistiche.

Con la sera, Piazza Santa Maria diventa il punto d’incontro di nuove geografie musicali: alle 20.30 arriva dal Giappone il Billie Jean Quartet, espressione della nuova scena di Tokyo, tra jazz, rock, funk e improvvisazione; alle 22 sarà la volta del Maria Esteban Quintet, con una proposta che guarda alla grande tradizione vocale del jazz attraverso una sensibilità personale e contemporanea. Chiusura alle 23, alle Scalette con il set gratuito di Kabaret Maker chiude la giornata mescolando rigorosamente in vinile elettronica, folk, soul, techno e contaminazioni imprevedibili.

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