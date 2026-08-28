Passaporti falsificati e false generalità per tentare di superare i controlli e imbarcarsi su voli diretti in Irlanda. Il tentativo è stato scoperto dalla Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Alghero, che nei giorni scorsi ha arrestato in flagranza due persone, una di nazionalità albanese e una irachena. A far scattare gli arresti sono stati gli accertamenti effettuati dagli agenti attraverso le dotazioni tecniche in uso alla Polizia di Frontiera, che hanno permesso di verificare la falsificazione dei documenti. Per i due è scattato l'arresto per possesso documenti falsi. Non si tratta di casi isolati. Già a maggio altre due persone di nazionalità georgiana erano state arrestate, in episodi distinti, mentre cercavano di lasciare l’Italia utilizzando voli in partenza dallo scalo algherese. Secondo la Questura di Sassari, il fenomeno è in aumento rispetto agli anni precedenti ed è ora al vaglio degli investigatori.

© Riproduzione riservata