l’incidente
28 agosto 2026 alle 17:52
Sassari, cade e non riesce a rialzarsi: donna soccorsa dai vigili del fuocoPaura per un’anziana residente in via Cesaraccio, salvata grazie all’intervento del 115
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Paura a Sassari per una 85enne. L’anziana è caduta nella propria casa di via Cesaraccio, ieri notte, senza riuscire a rialzarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono entrati nell’abitazione attraverso una finestra, unico punto d’accesso. Una volta raggiunta l’anziana, gli operatori hanno fatto in modo di agevolare i soccorsi del personale sanitario del 118, al quale la donna è stata poi affidata per gli accertamenti e le cure necessarie.
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