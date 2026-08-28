Paura a Sassari per una 85enne. L’anziana è caduta nella propria casa di via Cesaraccio, ieri notte, senza riuscire a rialzarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono entrati nell’abitazione attraverso una finestra, unico punto d’accesso. Una volta raggiunta l’anziana, gli operatori hanno fatto in modo di agevolare i soccorsi del personale sanitario del 118, al quale la donna è stata poi affidata per gli accertamenti e le cure necessarie.

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