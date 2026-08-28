La sede dello Yacht club Alghero, nel cuore del porto, ha ospitato il Meeting provinciale Fiv Nord-ovest Sardegna. Tema di questo 2026, a livello nazionale, è stato “La salute”.

Durante la giornata del 21 agosto, sono state svolte attività propedeutiche a sensibilizzare bambine e bambini, ragazzi e ragazze, sull’importanza che lo sport riveste nell’ambito della salute in generale e del loro benessere.

Scenario delle attività e giochi, sviluppati dagli istruttori del sodalizio velico algherese, affiancati da Claudia Fenu, non è stato solo il mare, ma anche la spiaggia dove sono stati creati momenti di condivisione durante i quali ci si è soffermati sull’importanza del movimento, della cura di sé, della propria mente ma anche delle relazioni. Dunque, tutto ciò che può essere favorito dalla pratica sportiva.

Un meeting Fiv che ha messo al centro anche l’importanza del senso di competenza, socialità e benessere emotivo.

Una giornata che ha davvero arricchito il percorso dello YcA e alla quale ha preso parte anche il Circolo del Mare di Fertilia.

Il presidente dello Yacht club Alghero Pier Paolo Carta ha dichiarato: «Giornata davvero interessante e formativa, come nel pieno spirito dei Meeting Fiv. Vela, salute, condivisione e divertimento sono stati gli ingredienti di un momento importante per tutti coloro che hanno partecipato».

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