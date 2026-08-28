Salta la linea elettrica e gli abitanti restano al buio. Il massiccio utilizzo dei condizionatori per le temperature da bollino rosso ha provocato il blackout nelle diverse abitazioni, nel centro urbano di Porto Torres. La situazione più critica nei locali commerciali e nelle case di via Principe di Piemonte, nelle abitazioni di via Parini, via Pascoli, viale delle Vigne, oltre ai diversi casi diffusi in alcune palazzine di vicolo Leopardi, via Boccaccio, fino ad arrivare in via Balai, via Adelasia e via Satta, tutti utenti alimentati in bassa tensione. Un primo allarme venerdì alle 18, seguito da altre interruzioni a singhiozzo delle energia elettrica, disagi subiti fino alle 23.30, quando i tecnici Enel Distribuzione dell’unità territoriale di Sassari sono intervenuti per tentare di ripristinare il guasto tecnico. Le zone critiche sono alimentate temporaneamente da un generatore di corrente posizionato in via Principe di Piemonte. Le squadre della società Enel ritornerrano domani, sabato 29 agosto, per ripristinare l’erogazione della energia elettrica, un intervento sugli impianti previsto dalle 10.30 alle 18, durante il quale sarà necessario interrompere la corrente. Le problematiche sono riconducibili in buona parte al caldo, iniziate proprio quando le temperature hanno cominciato a salire in modo significativo. «Le condizioni climatiche estreme che stiamo vivendo in questo momento ci obbligano a restare chiusi nelle nostre case con i condizionatori sempre accesi, mettendo a dura prova l’integrità delle reti elettriche, in particolare dei tratti interrati. Il caldo accelera il deterioramento dei materiali e può causare guasti multipli, con disservizi prolungati e diffusi», spiegano alcuni residenti. In tilt elettrodomestici e computer, con danni anche al sistema di accensione elettrico dei garage.

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