Il Consiglio comunale di Sennori ha approvato l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, la cosiddetta “Rottamazione quinquies”. L’agevolazione riguarda le cartelle comunali, tra cui Imu, Tari e sanzioni relative al Codice della Strada, per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Attraverso l’adesione alla “Rottamazione quinquies”, i contribuenti interessati potranno estinguere il proprio debito versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale, oltre al rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notificazione della cartella di pagamento. Le principali scadenze previste sono le seguenti: dal 15 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili; dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 sarà possibile presentare la dichiarazione di adesione con modalità esclusivamente telematiche; entro il 31 marzo 2027 dovrà essere effettuato il pagamento in un’unica soluzione oppure della prima rata, in caso di rateizzazione.

«Con questa adesione vogliamo offrire ai cittadini un’opportunità concreta per regolarizzare la propria posizione, riducendo il peso degli oneri accessori e favorendo un rapporto più semplice e trasparente con l’amministrazione», dichiara l’assessore al Bilancio, Vittorio Cossu. La gestione della “Rottamazione quinquies” è di competenza esclusiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per informazioni, assistenza e modalità operative si invita la cittadinanza a consultare il sito ufficiale dell’Agenzia.

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