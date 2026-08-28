Disagi per il traffico a Sassari da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre. Sono infatti in programma, nell’orario 8-18, dei lavori di ripristino del manto stradale eseguiti da Abbanoa, dopo gli scavi compiuti per la posa delle nuove condotte idriche.

Per l'intera durata delle operazioni è prevista la chiusura al traffico, per tratti e per il tempo necessario alle lavorazioni, di piazza Colonnello Serra, in senso discendente, tra viale Trieste e la rotatoria del Mercato; viale Umberto, in senso discendente, tra via Cagliari e viale Trieste; largo Brigata Sassari, in senso ascendente, da via Enrico Costa; via Cagliari, tra via Cavour e viale Umberto. Vietato il transito ai mezzi Atp e la sosta, negli stessi tratti, su entrambi i lati della carreggiata, per tutti i veicoli.

Il senso delle chiusure viene dall’impossibilità di fare i lavori con il traffico aperto, e sono state decise assieme ad Abbanoa per limitare al minimo i disagi alla cittadinanza e agli utenti del trasporto pubblico, e per completare gli interventi prima dell'inizio dell'anno scolastico. Consentito invece, durante i lavori, l'accesso pedonale alle abitazioni e alle attività presenti nei tratti interessati, oltre al transito dei mezzi di soccorso, e sarà posizionata idonea segnaletica di deviazione verso i percorsi alternativi.

© Riproduzione riservata