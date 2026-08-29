Arrestate sei persone a Sassari dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio.

L'operazione ha avuto luogo in centro storico, lo scorso mercoledì 26 agosto, nei confronti di individui, che abitano a Sassari Vecchia, e trovati in possesso, in totale, di 109 grammi di cocaina, 48 di marijuana, 102 di eroina, e 11 di hashish, oltre a due bilancini di precisione e a vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Rinvenuta anche la somma, durante le perquisizioni, di 61500 euro e 1700 dollari, entrambe sequestrate. Gli arrestati sono stati condotti in carcere a Bancali.

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