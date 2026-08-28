Ivana Farina, una vita per il prossimo: cordoglio a Sassari per la morte della volontaria della Croce RossaAltruista fino all’ultimo, ha disposto la donazione degli organi che hanno salvato delle vite
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Sassari piange la morte di Ivana Farina, esponente del Comitato della Croce Rossa Italiana. La donna, sassarese 71enne, viene definita dall’organizzazione di volontariato, “un’icona”. Già ispettore del Comitato, referente territoriale e del 118, è ricordata da chi l’ha conosciuta come “instancabile e sempre pronta ad aiutare i più bisognosi”. Una persona altruista fino all’ultimo, avendo donato gli organi, un gesto che ha permesso di salvare delle vite.
«Uno straordinario atto di generosità- commenta la Cri- che incarna appieno i nostri principi fondanti, in particolare quello di Umanità- volto a proteggere la vita, la salute e a sollevare le sofferenze- e di Volontarietà, testimoniando l’amore e lo spirito di servizio disinteressato che hanno sempre guidato la sua vita e il suo impegno in Croce Rossa».
A ringraziare Ivana, omaggiandola con un ultimo saluto, sono le centinaia di persone che, da stamattina, si stanno recando in camera mortuaria, tra cui anche il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia.
I funerali si terranno domani nella Cattedrale di San Nicola.