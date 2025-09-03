La Città Regia che fu sede principale dei Doria ospita l'ultima tappa dell'edizione 2025 di Itinerari nei borghi. Sabato e domenica giochi tradizionali, trekking urbano, escurisioni in bici, laboratori, degustazioni e approfondimenti aiuteranno a conoscere la storia, i paesaggi, le produzioni locali e l’ospitalità di uno dei borghi più belli d'Italia.

L'evento è promosso da ASD In Sardegna – Cultura Sport e Territorio e dall’APS Camperisti Torres. «Itinerari nei borghi mette al centro comunità e territori, raccontando la Sardegna attraverso paesaggi, storia e sapori. È un invito a vivere l’Isola lentamente, con rispetto e autenticità, nel corso di tutto l’anno»: spiega Salvatorico Sanna, presidente dell’ASD In Sardegna.

L’Assessore al turismo Giuseppe Ruzzu aggiunge: «Abbiamo accolto con piacere la proposta dell’Associazione Camperisti Torres e partecipato attivamente nella coprogettazione dell’evento. Accogliamo con entusiasmo quanti vorranno raggiungerci il primo fine settimana di settembre. Si tratta di una ulteriore occasione per far conoscere Castelsardo e il suo territorio, una destinazione turistica che, valorizzando il proprio patrimonio culturale, ambientale ed enogastronomico si propone come meta, in grado di accogliere visitatori curiosi, amanti della buona cucina e rispettosi dell’ambiente nel corso di tutto l’anno».

Il programma prenderà il via sabato 6 settembre alle 9.30 e andrà avanti sino a tarda serata. Domenica invece le varie iniziative inizieranno alle 9. .

