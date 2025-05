Isole ecologiche nelle campagne di Alghero: è emergenza. I cumuli di rifiuti nel fine settimana hanno trasformato i depositi controllati in discariche a cielo aperto.

L’allarme lo ha lanciato il presidente della commissione Ambiente, Christian Mulas, che ha già in programma una seduta urgente, con i vertici della ditta che si occupa del ritiro delle varie frazioni.

«Stiamo lavorando affinché si possa dotare le zone dell’agro di un servizio efficiente, anche con ulteriori concertazioni con i residenti, con i quali c’è una interlocuzione che sicuramente sarà migliorata. Il problema della zona Valverde, per la gran parte, è riferibile ad una presenza spesso massiccia di conferimenti da parte dei non residenti che continuano a depositare rifiuti nelle giornate in cui non è prevista la presenza dei contenitori. Lavoriamo anche ad una intensificazione dei controlli, parallelamente ad un miglioramento degli interventi dell’azienda incaricata del servizio», commenta l’assessore all’Ambiente Raniero Selva, deciso a intervenire con efficacia sulla situazione creatasi nella zona Valverde – Sant’Efis, dove si verificano problematiche i cui effetti hanno provocato le proteste da parte dei residenti della zona.

Il calendario della presenza delle isole ecologiche nella zona di Valverde prevede la presenza dei contenitori il lunedì e giovedì dalle ore 7 alle 12. L’intera zona sud della città è coperta tuttavia anche dalle isole ecologiche posizionate in via De Gasperi ( martedì e sabato dalle 7 alle 12 ) e Sant’Anna, ( lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7 alle 12), per cui il conferimento per i residenti è disponibile e agevolato in pratica tutti i giorni della settimana. Da ricordare che sono disponibili gli Ecocentro di Galboneddu e Ungias, per coloro che non hanno potuto conferire i rifiuti nei giorni prestabiliti. Per quanto riguarda la zona nord della città, le isole ecologiche sono disponibili a Punta Moro ( martedì e giovedi dalle 7 alle 12) Sa Segada ( martedì e venerdì 7-12 ) Arenosu ( martedì e sabato 7-12) Guardia Grande ( lunedì, mercoledì e sabato dalla 7 alle 12 ). Per la zona dell’agro è disponibile l’ecocentro di Santa Maria La Palma, tutti i giorni esclusa la domenica. Sono inoltre a disposizione le isole ecologiche di Piazzale della Pace ( mercoledì e venerdi 8-13 ) e via Corsica ( lunedì e sabato dalle 8 alle 13). Continua intanto e si intensifica la serie di controlli sugli ecobox dei pubblici esercizi che non ottemperano alle prescrizioni del regolamento e sulla tenuta delle strutture, compreso il rispetto degli orari di esposizione delle frazioni. «Siamo convinti che con la collaborazione di tutti i cittadini si possa ottenere un buon risultato sulla raccolta differenziata e sul decoro della città», conclude Selva.

Intanto l’Amministrazione, con il Servizio Ambiente, si prepara alle fasi del procedimento del nuovo appalto di igiene urbana della città. Alla scadenza del bando, sono pervenute sette proposte. Ora si sta procedendo alla nomina della Commissione esaminatrice, che avrà 80 giorni di tempo per chiudere la procedura.

