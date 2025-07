Nel comune di Usini sono cominciati i lavori di manutenzione straordinaria delle viabilità, con il rifacimento delle strade grazie ai fondi pari a 410mila euro, risorse derivanti dal bilancio comunale.

Con ordinanza sindacale è stata disposta la variazione temporanea al transito e alla sosta veicolare per permettere il normale svolgimento delle opere di bitumatura nella viabilità interna all'abitato, fino alla fine dei lavori. Si comincia da via Berlinguer con la fresatura del tappetino stradale; formazione del tappetino d’usura e la nuova segnaletica orizzontale. Gli interventi interessano diverse strade, da via Volta a via Argiolas, via della Libertà e fino a via Satta. Le opere rientrano nel programma di continua manutenzione ordinaria e straordinaria di strade ed edifici comunali.

Diversi i cantieri attivi in corso ad Usini, interventi che hanno richiesto una programmazione ed un investimento di grande rilievo. L’amministrazione comunale ha ringraziato gli uffici dell’Ente chiedendo alla cittadinanza pazienza e massima collaborazione con le imprese che operano in paese.

