Rubinetti a secco e disagi per una giornata nel comune di Ozieri. Nell’ambito dei lavori di efficientamento delle reti idriche in corso nel territorio comunale, giovedì 11 settembre i tecnici di Abbanoa effettueranno il collegamento della nuova condotta realizzata in via Giuseppe Grixoni alla rete idrica esistente. A causa dell’intervento, in programma dalle 8.30 alle 18, occorrerà sospendere l’erogazione idrica nelle vie Grixoni, Nuoro, Pais Serra, Derna, Cavour e vicolo Cavour: sono previsti cali di pressione e temporanee interruzioni fino al completamento dei lavori, dopodiché il servizio riprenderà a pieno regime. Saranno i tecnici del gestore unico a contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

