«Siamo esasperati per la continua gestione in emergenza del servizio idrico nel momento in cui si rendono necessari interventi e manutenzioni».

Il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas mostra tutta la sua rabbia e insofferenza a seguito delle interruzioni continue e dei cali di pressione dell’acqua, avvenuti nella giornata di oggi, martedì 26 marzo.

«Di fronte all’ennesimo disservizio idrico causato da un guasto nella vasca di carico dell’acquedotto Coghinas 2, che rifornisce i potabilizzatori Abbanoa al servizio di Porto Torres - aggiunge Mulas - insieme a tutti i cittadini che subiscono il disagio manifestiamo il nostro disappunto».

Il guasto, che sta provocando difficoltà, si è verificato nelle prime ore della mattinata, come ha comunicato Enas. «Come Comune siamo, purtroppo, abituati alla continua emergenza ma quando le ripercussioni ricadono sulla nostra cittadinanza – sottolinea il primo cittadino- riteniamo sia necessaria una maggiore collaborazione tra gli enti preposti per limitare al massimo i disservizi».

© Riproduzione riservata