Un progetto per aiutare i giovani, per l'inclusione sociale e la promozione di stili di vita sani attraverso attività sportive, educative e culturali. È Up & Play, promosso nell'ambito del Bando Game UPI promosso dall'Unione delle Province Italiane, e presentato stamattina in Provincia a Sassari alla presenza, tra gli altri, della prefetta Grazia La Fauci e dell’assessora comunale alla Cultura Nicoletta Puggioni.

L’intento del programma è sfruttare lo sport come strumento educativo e sociale per migliorare la qualità della vita dei giovani, attraverso il potenziamento dell’inclusione attiva e garantendo il coinvolgimento delle persone con disabilità usando attività sportive senza barriere e favorendo il dialogo tra diverse generazioni per promuovere il senso di comunità e l'inclusione sociale. Parteciperanno circa 120 studenti tra i 14 e i 16 anni, 30 giovani con disabilità e 200 giovani del territorio.

Le attività includeranno i Giochi d’estate, i giochi “tutti uguali, tutti diversi”, seminari per studenti, il contest Game chef, la notte bianca dello sport e i Giochi Interprovinciali. «La provincia di Sassari - dichiara l’amministratore straordinario dell’ente Pietro Fois – ha sempre supportato progettualità nelle quali i beneficiari sono i ragazzi. La dispersione scolastica va combattuta con strumenti educativi come questo; sono circa 120 i ragazzi coinvolti in questo progetto che potranno essere guidati verso una consapevolezza delle proprie competenze e una crescita dei propri obiettivi».

