Incidente mortale ieri sera all’ingresso di Tula. La vittima è un ragazzo di 31 anni, Luciano Deiosso, di Pattada.

Il giovane viaggiava su un pickup Mitsubishi con un amico quando, per cause in corso di accertamento, ha sbandato in corso Repubblica con il mezzo che si è ribaltato finendo nella corsia opposta.

I due a bordo sono stati sbalzati fuori dal pickup che è finito loro addosso, schiacciandoli. Il conducente è morto sul colpo. Il passeggero, anche lui 31enne di Pattada, è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale civile del Santissima Annunziata di Sassari con una ferita alla testa. Non sarebbe in pericolo di vita.

Coinvolta anche una Yaris, speronata dalla Mitsubishi. Il conducente della macchina è illeso.

Sul posto oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari e i carabinieri per le indagini.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata