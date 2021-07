Il 21enne che era alla guida della Lancia Ypsilon che nella notte tra martedì e mercoledì si è ribaltata a Sassari, causando la morte del 19enne Alessio Murgia, è indagato per omicidio stradale.

Oggi il nome del conducente, L.M., è stato iscritto sul registro degli indagati dopo che il sostituto procuratore Giovanni Porcheddu ha esaminato il rapporto dei carabinieri della Compagnia di Sassari. Coperto invece da segreto istruttorio l'esito dell'alcol test effettuato sul ragazzo.

La tragedia è avvenuta intorno alle 2 e mezza quando un gruppo di amici, dopo aver festeggiato la vittoria dell’Italia alla partita per gli Europei, era in macchina in corso Margherita di Savoia. L’auto, fuori controllo, si è schiantata contro altre vetture in sosta. Murgia è stato sbalzato dall’abitacolo ed è morto sul colpo.

