Il sostituto procuratore della Repubblica di Sassari Angelo Beccu ha iscritto nell'elenco degli indagati, per omicidio stradale, E.M., panettiere sassarese di 67 anni. L'uomo, nella notte tra sabato e domenica a Li Punti, in via Domenico Millelire (ex 131), alla guida della sua Ford Focus avrebbe compiuto all'improvviso un'inversione a U. Una manovra pericolosa e proibita che avrebbe causato l'incidente in cui sono morti Proto Pierpaolo Sechi (31 anni) ed Elimberto Atzori (51), entrambi sassaresi.

I due erano a bordo di una Opel Meriva, che si sarebbe vista la strada sbarrata dalla vettura condotta dal 67enne. Inevitabile quindi l'urto. Questo è il resoconto di numerose testimonianze del sinistro e anche le conclusioni a cui sarebbe giunta la polizia locale di Sassari. Da qui il provvedimento giudiziario del sostituto procuratore. E.M. è rimasto leggermente ferito nell'impatto. Praticamente illesi gli altri 2 occupanti della sua vettura.

© Riproduzione riservata