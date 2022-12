Ancora un incidente sulla ex 131, nello svincolo che conduce a Bancali e a Platamona, l’ennesimo scontro tra auto che conferma la pericolosità di quel tratto di strada, al confine tra Sassari e Porto Torres.

Un tamponamento tra una Ford Fiesta e una Citroen Berlingo, per fortuna senza gravi conseguenze, che ha visto l’intervento della Polizia locale di Sassari, ha riproposto il problema della rotatoria spartitraffico programmata dalla Provincia, un progetto pari a 600mila euro per porre fine ai troppi incidenti, alcuni anche mortali che hanno segnato quell’incrocio a raso per molti “maledetto”.

Diventa sempre più urgente realizzare l’infrastruttura per regolare la viabilità, anche se l’iter si prospetta lungo e complesso, con una fase di esproprio preliminare ai lavori. Nei giorni scorsi l’approvazione della variante al Piano regolatore generale, da parte del consiglio comunale di Porto Torres, un ulteriore passo avanti, per la messa in sicurezza e il miglioramento del collegamento con l’asse viario per Sassari.

