“Droga” sì, ma legale. È stato assolto in tribunale a Sassari un 50enne sassarese dall’accusa di aver provocato un incidente guidando in stato di alterazione psico-fisica. L’uomo era finito fuori strada nel 2023 ad Alghero e dalle analisi del sangue era risultata la presenza di benzodiazepine. Un farmaco psicotropo assunto con frequenza da diverse persone, negli ultimi anni, in combinazione con gli oppiacei per aumentare gli effetti euforizzanti.

Nel corso dell’istruttoria la verità emersa non aveva però nulla a che fare con la tossicodipendenza, bensì con la depressione. Le benzodiazepine si trovano infatti negli ansiolitici, farmaci prescritti dal medico per trattare appunto i disturbi d’ansia. E proprio lo psichiatra della persona ha riferito in aula che la presenza delle molecole era da associare agli psicofarmaci assunti dal suo cliente. Fattore ricordato in aula, durante la discussione, dall’avvocato della difesa, Stefano Porcu, che ha chiesto l’assoluzione per il suo cliente. Come è poi avvenuto, «perché il fatto non sussiste», nella sentenza formulata dalla giudice Caterina Serra.

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