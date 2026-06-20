«I passeggeri della nave Gnv Azzurra coinvolta nell'incidente avvenuto nelle acque a sud della Corsica devono essere risarciti per i danni morali e materiali subiti; in caso contrario sarà inevitabile una azione legale collettiva contro la società di trasporto».

Lo afferma Adiconsum Sardegna, che si mette a disposizione dei 673 passeggeri presenti sulla nave.

«Al di là delle cause e responsabilità dell'accaduto, è evidente che i viaggiatori presenti sulla nave hanno subìto enormi disagi sia a livello morale, come ansia, paura e stress legati al divampare di un incendio a bordo, sia a livello materiale, pagando un biglietto per un servizio che non hanno ricevuto, senza contare gli inevitabili ritardi per giungere a destinazione - spiega il presidente Giorgio Vargiu - Per questo chiediamo a Gnv di aprire un tavolo di confronto finalizzato a riconoscere ai passeggeri coinvolti il giusto risarcimento per tutti i danni e i disagi subiti, attraverso indennizzi automatici e proporzionati alla vicenda».

«In caso contrario, Adiconsum Sardegna si mette a disposizione di tutti gli utenti presenti sulla nave ai fini delle dovute azioni risarcitorie nei confronti della società di trasporto», conclude Vargiu.

(Unioneonline)

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