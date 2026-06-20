L’emergenza incendio scattata nella notte appena trascorsa sul traghetto Azzurra della compagnia Gnv, in viaggio da Porto Torres verso Genova, ha messo in allerta anche il Comune turritano. Questa mattina il sindaco Massimo Mulas ha firmato l'ordinanza di attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile per il monitoraggio della situazione e il coordinamento degli eventuali servizi di assistenza ai passeggeri e al personale di bordo del traghetto GNV Azzurra.

La nave, partita ieri, 19 giugno, alle 18:15 da Porto Torres e diretta a Genova, ha registrato un'avaria tecnica con un principio di incendio nella sala macchine mentre si trovava al largo di Senetosa, nel sud della Corsica. Dopo la messa in sicurezza dell'imbarcazione e lo spegnimento delle fiamme, è stato disposto il traino del traghetto verso lo scalo turritano. Tutte le persone presenti a bordo, sono al sicuro e non si registrano feriti.

Considerata la necessità di seguire costantemente l'evolversi della situazione e di garantire il massimo supporto in caso di necessità, il sindaco ha disposto l'attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale nella sua composizione consultiva, con il compito di affiancare il primo cittadino nelle attività di direzione e coordinamento degli eventuali servizi di assistenza e soccorso destinati ai passeggeri e all'equipaggio.

L'Amministrazione comunale, in stretto raccordo con le autorità competenti - il Prefetto di Sassari Grazia La Fauci, l'assessora regionale Rosanna Laconi, il direttore generale della Protezione civile regionale Mauro Merella e il comandante della Capitaneria di Porto Mirko Orrù - monitora costantemente la situazione per assicurare ogni supporto necessario.

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