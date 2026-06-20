«Gnv informa che questa notte, a bordo di Gnv Azzurra, si è verificato un principio di incendio in sala macchine, prontamente gestito e completamente estinto dal personale di bordo, nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza previste. La nave era partita da Porto Torres ed era diretta a Genova. A bordo si trovano 763 passeggeri e 113 membri dell'equipaggio. Non si registrano feriti né conseguenze per le persone presenti sulla nave. La situazione è attualmente calma e sotto controllo. I passeggeri vengono costantemente aggiornati dal personale di bordo e si prevede che la nave rientri a Porto Torres nel primo pomeriggio trainata da un rimorchiatore». Così la compagnia di navigazione sul principio d’incendio che si è sviluppato nella notte a bordo della Gnv Azzurra.

La Compagnia, prosegue la nota, «ha immediatamente attivato un piano straordinario di assistenza e riprotezione per limitare i disagi ai passeggeri coinvolti e garantire la continuità del servizio sulle linee tra Sardegna e continente. Sono in corso la riprogrammazione dei collegamenti e la redistribuzione dei flussi sulle altre unità della flotta, assicurando assistenza dedicata e soluzioni alternative di viaggio».

Gnv ha voluto ringraziare «le squadre antincendio francesi e le autorità prontamente intervenute a supporto dell'equipaggio per la rapida risoluzione dell'incidente».

(Unioneonline)

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