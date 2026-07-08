In questo periodo le tartarughe caretta caretta stanno deponendo le uova sulle spiagge italiane comprese alcune spiagge della Sardegna.

Per questo, il Comune di Porto Torres aderisce alla campagna di sensibilizzazione, promossa dalla Rete regionale per la conservazione della fauna marina e coordinata dalla Regione Sardegna, finalizzata all’individuazione e alla tutela dei nidi di tartaruga marina presenti lungo i litorali.

L’iniziativa mira a favorire la segnalazione tempestiva di eventuali siti di nidificazione e a promuovere la collaborazione tra enti, operatori e cittadini per la conservazione di questa specie protetta. Questi esemplari avevano nidificato anche a Stintino in uno dei luoghi normalmente frequentati da tanti bagnanti, così come nell'arenile di Castelsardo.

Per identificare e preservare i nidi della tartaruga caretta caretta, una specie a rischio di estinzione, si consiglia in caso di avvistamento di esemplari o di tracce sulla sabbia, di non avvicinarsi e di chiedere l’intervento della Forestale e della Guardia costiera.

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