Da oggi è disponibile anche l’area di sosta gratuita in viale Giovanni XXIII, che si aggiunge alle altre zone parcheggi messe a disposizione dall’amministrazione comunale in diverse zone della città per agevolare la mobilità durante la stagione estiva e contribuire ad alleggerire la pressione del traffico nelle aree maggiormente frequentate.

In via Giovanni XXIII sono disponibili circa 75 posti auto gratuiti fino al 30 settembre. L’apertura del parcheggio rientra nel più ampio programma avviato dall’amministrazione per ampliare l’offerta di sosta e fornire a cittadini e visitatori ulteriori possibilità per lasciare l’auto e raggiungere il centro e le altre zone della città.





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