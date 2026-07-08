Giave, violento scontro sulla sp 124: tre auto coinvolte, gravi due donneLo schianto in prossimità della circonvallazione che conduce al paese. Sul posto elisoccorso, carabinieri e tre ambulanze del 118
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Grave incidente poco dopo le 16 sulla provinciale 124, nel territorio di Giave. Il bilancio è di due feriti gravi.
Il tamponamento ha visto coinvolte tre auto, in prossimità della circonvallazione che conduce al paese, all’altezza del ristorante S’appikkoniu.
Due le donne, rispettivamente di 35 e 45 anni, rimaste gravemente ferite e trasferite in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari a bordo dell’elisoccorso Areus. La prognosi resta riservata, ma non sarebbero in pericolo di vita.
Sul posto anche tre ambulanze del 118 e i carabinieri per i rilievi e la costruzione della dinamica ancora tutta da chiarire.