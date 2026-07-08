Da giovedì 9 a domenica 12 luglio, Stintino ospiterà il "Viva Messico Festival", l'evento itinerante che sta portando nelle principali piazze italiane ed europee la ricchezza culturale, l'enogastronomia e l'energia travolgente del Paese centroamericano. Per quattro giorni, Largo Cala d’Oliva si accenderà con un ricco palinsesto di appuntamenti: street food tipico con i sapori tradizionali messicani, concerti di musica dal vivo, danze popolari e ritmi latini che trasformeranno una delle perle del turismo sardo in un grande palcoscenico a cielo aperto. L'amministrazione comunale accoglie con grande entusiasmo l'iniziativa, sottolineando l'importanza di eventi che uniscono l'intrattenimento all'incontro tra culture diverse.

"Siamo davvero felici e orgogliosi di ospitare il Viva Messico Festival qui a Stintino," dichiara la Sindaca Rita Limbania Vallebella.

«Siamo davvero felici e orgogliosi di ospitare il Viva Messico Festival qui a Stintino,» dichiara la sindaca Rita Limbania Vallebella. «La nostra comunità si è sempre distinta per la sua ospitalità e, oggi più che mai, vogliamo ribadire che Stintino è un territorio aperto alla diversità, alla gioia e al sano divertimento. Questo festival non è solo un'occasione di svago e attrazione turistica, ma un vero e proprio ponte culturale che unisce due mondi attraverso la convivialità, la musica e l'allegria. Invitiamo residenti e turisti a farsi travolgere da questa ondata di energia positiva.»

Il festival è pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età, con una particolare attenzione ai più piccoli. Oltre al trucca-bimbi e ai laboratori creativi, i bambini potranno vivere un’esperienza unica ed educativa: un laboratorio speciale in cui impareranno a preparare le tortillas fatte a mano secondo l'antica tradizione messicana. Un modo divertente per avvicinare le nuove generazioni a una cultura ricca, vivace e profondamente accogliente.

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