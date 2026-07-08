L'Amministrazione comunale di Alghero, rappresentata dal sindaco Raimondo Cacciotto, dall'assessore all'Ambiente Raniero Selva e dal presidente della V Commissione Christian Mulas, ha incontrato l'azienda che gestisce il servizio di igiene urbana e i rappresentanti di Cgil e Cisl, nell'ambito della procedura di raffreddamento avviata dai sindacati. Nel corso del confronto sono state affrontate le principali criticità segnalate dai lavoratori: rinnovo del parco mezzi, dotazione del vestiario estivo, miglioramento degli spogliatoi e dei servizi, pesatura dei carichi e programmazione dei turni con maggiore preavviso. L'azienda ha illustrato i primi interventi già avviati. Quattro dei sette nuovi mezzi previsti sono già arrivati, altri tre entreranno in servizio nei prossimi giorni e il rinnovo della flotta proseguirà con consegne settimanali. Sono inoltre stati completati la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale e del vestiario estivo e sono state effettuate 40 nuove assunzioni.

Tra gli interventi annunciati figurano anche l'installazione di nuovi armadietti, un modulo prefabbricato con bagni e docce aggiuntivi nell'attuale sede e l'avvio dei lavori nella futura sede di San Marco, operativa dal 1° gennaio 2027. L'azienda si è inoltre impegnata a riorganizzare la programmazione dei turni, superando progressivamente il sistema di comunicazione giornaliera, mentre il Comune ha messo a disposizione una nuova area di trasferenza per migliorare la gestione della pesatura dei carichi e la sicurezza degli autisti. Al termine dell'incontro Cgil e Cisl hanno confermato la volontà di proseguire il confronto in modo costruttivo, prendendo atto degli impegni assunti dall'azienda e rinviando l'eventuale chiusura della procedura di raffreddamento alla verifica dei risultati. Il tavolo è stato aggiornato al 23 luglio.

L'Amministrazione ha ringraziato le organizzazioni sindacali per l'approccio collaborativo, sottolineando come il dialogo rappresenti lo strumento fondamentale per migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e garantire un servizio di igiene urbana sempre più efficiente. Per quanto riguarda lo sciopero previsto per il 9 luglio, è possibile che si registrino dei disservizi dal momento che la Fiadel conferma lo stato di agitazione. Il secco e l'organico potrebbero non essere ritirati.

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