Judith Hill, icona del soul e polistrumentista la cui cifra stilistica fonde gospel, rock, funk e jazz in un linguaggio musicale personale e autentico, farà tappa a Stintino domenica 12 luglio in Piazza dei 45, in occasione della XIX edizione di Culture Festival.

Il concerto soul funky, a cura del direttore artistico Daniele Pittau, avrà inizio alle 22. Sul palco l'artista, voce, chitarra e tastiere, sarà accompagnata da Michiko Hill tastiere, Robert Hill basso, Daniel Chae chitarra e JohnStaten batteria. Hill, cresciuta a Los Angeles in un crocevia di culture e suoni, si è affermata come figura chiave nel racconto della musica moderna, capace di unire una tecnica vocale impeccabile a una scrittura onesta e cinematografica. Il suo talento è emerso al grande pubblico quando Michael Jackson la scelse come partner per i duetti del tour This Is It.

Dopo la scomparsa del Re del Pop, fu proprio Judith a cantare davanti al mondo intero durante la cerimonia funebre, un momento di enorme intensità che l’ha rivelata definitivamente al pubblico globale.

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