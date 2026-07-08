Porto Torres, rimborsi per chi frequenta i Centri estivi, al via le domandeBando pubblico per sostenere le famiglie con il pagamento delle rette
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Il Comune di Porto Torres ha aperto il bando pubblico per il rimborso parziale o totale delle rette di frequenza corrisposte dalle famiglie residenti per la partecipazione dei figli minori ai centri estivi nell’anno 2026. Per usufruire dei contributi il richiedente e il minore, di età compresa tra i 3 e i sette anni, devono risultare residenti in città. Tra i requisiti di ammissibilità videve essere l’avvenuta iscrizione e frequenza del minore, nel periodo estivo di sospensione delle attività didattiche (anno 2026), esclusivamente presso un centro estivo organizzato da un operatore privato (APS, ODV, ETS, Società sportive dilettantistiche o altri soggetti privati) che abbia presentato regolare istanza e sia stato formalmente inserito nell'Elenco comunale sperimentale dei soggetti gestori del Comune di Porto Torres. Inoltre si deve attestare che il modello Isee debba avere un valore non superiore a 40.000 euro, e di non aver beneficiato di altri contributi pubblici o rimborsi da sistemi di welfare aziendale per le medesime settimane e per la stessa spesa. Il contributo è concesso a rimborso delle spese effettivamente sostenute e tracciate dalle famiglie per ciascun minore nel corso dell’anno 2026, per un periodo massimo di 3 mesi. Le donande scadono il 30 settembre.