L’amministrazione comunale ha aggiudicato i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso situato a pochi passi dal litorale di Porto Torres, tra l’Istituto Tecnico Nautico e piazza Amsicora. Un intervento inserito tra le opere di mitigazione del rischio idrogeologico in aree perimetrate del Pai.

Si tratta di un piano di consolidamento del costone roccioso e, insieme, di protezione dell’area archeologica di proprietà del Mibac. Nel sito sottostante si trovano, infatti, le tombe ad arcosolio, uno dei complessi funerari più importanti dell’antica Turris Libisonis, un’area che ospita circa 50 tombe nella zona retrostante della scuola, ricavate nella collina calcarea, utilizzate tra il III e il VII secolo d.C. L’intervento è stato finanziato dalla Regione per un importo iniziale di 130mila euro destinati alla progettazione e successivamente per un’ulteriore somma di 562mila euro.

I lavori sono stati affidati alla società Ledda Costruzioni con sede legale a Santa Maria Coghinas. A seguito della istruttoria erano state apportate alcune correzioni sulla relazione tecnico illustrativa e sull’analisi prezzi, pertanto sono stati acquisiti gli elaborati corretti con l’importo complessivo di 650 mila euro per l’intero intervento.

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