Erba fuori controllo nella borgata di Palmadula a Sassari. La denuncia viene dalla capogruppo di opposizione nella Municipalità della Nurra, Patrizia Tilocca. «Abbiamo fatto più volte la segnalazione e ancora nulla», riferisce.

Tilocca denuncia come la diffusione della vegetazione sia un cattivo biglietto da visita per il territorio, in particolare per i turisti, molti dei quali si sono comprati la seconda casa in zona. E ora si trovano davanti, secondo Tilocca, a una situazione priva di decoro. Sono loro stessi, insieme ai residenti, a lamentare come, per esempio, la zona delle altalene e le strutture sportive-campo da calcio e tennis- siano impraticabili, proprio a causa dell’erba alta.

«L’anno scorso - racconta poi un abitante- era caduto un canestro del campo da basket e l’hanno rimosso. Ma hanno portato via però pure l’altro». Il risultato è che i ragazzi, per poter giocare in qualche modo, ne hanno appeso uno su un albero. «Tra poco si terrà la sagra del maialetto- continua Patrizia Tilocca- e speriamo che si sia intervenuti per quella data. Ma non si può aspettare sempre che ci siano gli eventi per pulire».

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