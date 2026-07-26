Il borgo turistico di Stintino, che registra l’ennesima stagione sold out, incrementa i propri servizi a favore dei turisti.

In occasione degli eventi estivi, al fine di facilitare la sosta e permettere a cittadini e visitatori di vivere le manifestazioni in tutta tranquillità, l’amministrazione comunale garantisce la disponibilità di due aree di parcheggio gratuito nelle vicinanze del centro e della Piazza dei 45. In particolare nel centro storico è previsto il parcheggio raggiungibile con ingresso dalla strada provinciale 34 vicino al Parco Pineta. In via Sassari, invece, all’ingresso del paese è possibile sostare nell’area individuata subito dopo la rotatoria. Le aree sosta vengono messe a disposizione dei locali e di coloro che arrivano da altre località, specie in occasione di manifestazioni e spettacoli, durante i quali si potrebbero creare problemi alla viabilità.

I parcheggi sono situati a poca distanza dal centro, a circa 550 metri dal luogo dove si svolgono gli eventi, raggiungibile in sette minuti.

© Riproduzione riservata