Viale Umberto
26 luglio 2026 alle 15:50
Sassari, crolla un grosso ramo: l’intervento dei vigili del fuocoTre auto danneggiate, nessun passante coinvolto
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Pericolo in viale Umberto a Sassari a causa di un grosso ramo. Questo è caduto, intorno alle 12, su tre macchine senza, per fortuna, coinvolgere passanti.
Usando l’autoscala, i vigili del fuoco hanno sollevato il ramo per poi sezionarlo e metterlo in sicurezza. La squadra intervenuta ha impiegato quasi due ore per liberare la corsia interessata.
Sul posto gli agenti della polizia locale.
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