Pericolo in viale Umberto a Sassari a causa di un grosso ramo. Questo è caduto, intorno alle 12, su tre macchine senza, per fortuna, coinvolgere passanti.

Il ramo crollato
Il ramo crollato
Il ramo crollato

Usando l’autoscala, i vigili del fuoco hanno sollevato il ramo per poi sezionarlo e metterlo in sicurezza. La squadra intervenuta ha impiegato quasi due ore per liberare la corsia interessata.
Sul posto gli agenti della polizia locale.

L'intervento dei vigili del fuoco
L'intervento dei vigili del fuoco
L'intervento dei vigili del fuoco
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