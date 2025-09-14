Condannato a due anni e 8 mesi di reclusione dopo essere stato sorpreso con 1 kg e 200 grammi di cocaina.

È stata questa la sentenza emessa nei giorni scorsi in tribunale a Sassari per un 45enne venezuelano accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Due mesi fa l’uomo era arrivato all’aeroporto di Fertilia-Alghero venendo fermato dalle forze dell’ordine appena salito su un taxi.

In uno zaino gli agenti avevano trovato 1,2 kg di cocaina in ovuli, che avrebbero dovuto essere smerciati, si presume, nel Nord Sardegna.

Sulla carta il sudamericano rischiava otto anni di carcere ma per lui si è scelta la strada del patteggiamento. Con l’accordo trovato dal pm Angelo Beccu e l’avvocato difensore Bruno Conti per due anni e otto mesi, accettato dal giudice Paolo Bulla.

© Riproduzione riservata