"Dalle Alpi al Blu" è il nome dell'operazione che a partire dal 12 giugno, ogni venerdì, collegherà l'aeroporto “Corrado Gex” di Aosta con quelli di Cagliari e Palermo. Sono previste 11 rotazioni a giugno, luglio e settembre. Il volo charter Aosta-Cagliar-Palermo sarà operato da Luxwing fino al 25 settembre (con sospensione dal 31 luglio al 28 agosto).

«Dalle Alpi al Blu sintetizza il nostro approccio: mettere in connessione prodotto, rete e territorio - spiega Luca Prandini, direttore prodotto del gruppo Gattinoni - per costruire offerte realmente vicine alle esigenze dei viaggiatori».

«La possibilità di attivare collegamenti diretti da aeroporti regionali come Aosta – continua Prandini – rappresenta un vantaggio concreto per la rete: consente di proporre soluzioni più immediate e distintive, rendendo il viaggio più semplice fin dal momento della partenza».

(Unioneonline)

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