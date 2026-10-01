Partono ufficialmente i lavori di ammodernamento degli impianti sportivi di Ardara, un piano di riqualificazione da un milione di euro.

I cantieri sono stati avviati e rispetteranno un cronoprogramma che consentirà di avere pronte le strutture il prossimo anno. In particolare l’investimento complessivo è di 580.000 euro, che toccherà la cifra di 1 milione di euro grazie ai fondi del Conto Termico.

Le risorse verranno impiegate per rinnovare gli spogliatoi del campo da calcio, del calcetto a 5 e della piscina. Verrà installato un impianto fotovoltaico da 40 kW (20 kW al campo sportivo e 20 kW agli spogliatoi), rendendo luce e acqua calda quasi a costo zero. Inoltre si realizzeranno il cappotto termico con sistemazione dei tetti per isolare al meglio le strutture. Verrà ripristinata la recinzione esterna del campo sportivo, un intervento concreto che guarda al futuro con una riduzione drastica dei consumi e le spese a carico del Comune, per un’opera pubblica a favore delle associazioni sportive e dei tanti atldel territorio che rispetta l'ambiente.

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