Schizzano i contagi da Covid 19 in tutto il Sassarese, con qualche caso clamoroso. Partendo dall'interno preoccupa molto la situazione di Ploaghe, dove è stato effettuato uno screening di massa: su 650 test eseguiti ben 84 sono risultati positivi, pari al 13% delle persone controllate. "Un dato preoccupante.- commenta il sindaco Carlo Sotgiu -. Appena ci sono comportamenti disinvolti il virus trova terreni fertili per diffondersi".

Aumenti di positivi nel Logudoro. "Sono 81 i casi di Covid 19 di cui sono a conoscenza", commenta il sindaco di Ozieri Marco Murgia. A Pattada sono 6 i casi di positività conclamati da ATS. "Io però ho notizie certe di almeno altre 10 positività - dice il primo cittadino Angelo Sini -. Mi auguro che il sistema di tracciabilità di ATS ricominci a funzionare".

A Thiesi, centro del Meilogu, sono 52 i contagiati dal virus ( +26 rispetto a ieri), mentre 90 persone si trovano in quarantena. Casi in aumento anche a Mores: 44 contagiati e 120 in quarantena. Inoltre una persona è stata ricoverata all'ospedale di Sassari.

Dati alti anche nel Coros. "Ad Ittiri ci sono almeno 70 positivi, mentre ATS ne denuncia solo 14 - commenta il sindaco Antonio Sau -. Impossibile per un amministratore emanare ordinanze precise con questa discrepanza di dati. Si sta perdendo il controllo della situazione". Nella bassa valle del Coghinas secondo ATS 10 i casi di positività a Viddalba. "Ma a me ne risultano 38, con altre 60 persone che si trovano in quarantena - afferma il sindaco Giovanni Andrea Oggiano -. Nella cittadina non c'è stato nemmeno il bisogno di emettere un'ordinanza restrittiva. Bar e ristoranti hanno infatti chiuso i battenti. Ringrazio i gestori per il senso di responsabilità dimostrato".

A Sorso, in Romangia, ATS nel portale denuncia 29 casi di Covid. "Altre 22 persone si trovano in quarantena - precisa il sindaco Fabrizio Demelas -. La situazione sembra sotto controllo, ma dobbiamo tenere sempre alta la soglia di attenzione". Nella costa 21 casi ufficiali di Coronavirus a Porto Torres, secondo le stime ATS. Ma anche per il centro turritano la conta dei positivi potrebbe essere sottostimata.



