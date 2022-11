Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, si dice disponibile ad accogliere i profughi della nave di Sos Mediterranèe Ocean Viking, diretta in Francia dopo avere atteso per giorni invano di poter attraccare in un porto sicuro in Italia.

"È mio intento rendere disponibile la città e il porto di Porto Torres ad accogliere i naufraghi della nave di Sos Mediterranèe Ocean Viking", dichiara il primo cittadino. Le problematiche rilevate dalla Commissione Europea a bordo della nave richiedono una soluzione immediata all’emergenza.

La Ocean Viking, diretta a Marsiglia, in queste ore si trova in acque italiane a poche miglia dalla costa est della Sardegna, e sta per avvicinarsi alle coste di Porto Torres.

"Non è sicuramente mio intento fare polemica con nessuno, figuriamoci col governo del mio Paese – sottolinea il sindaco - ma la città che mi onoro di amministrare è sempre stata e sempre sarà una città accogliente, una città di porto e quindi un porto sicuro per chiunque”.

Il Governo italiano ha imposto il divieto alle navi ong di sostare in acque italiane.

