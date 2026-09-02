Foresta Burgos, conclusi i lavori sulla pista equestre: approvato il collaudo finale. Sono terminati i lavori di ripristino e adeguamento della pista equestre di Foresta Burgos, nel territorio del Comune di Burgos, realizzati nell’ambito del Progetto di Sviluppo Territoriale “Logo’S Cuore dell’Isola”.

L’Unione dei Comuni del Logudoro, con determinazione del 18 agosto 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha approvato la contabilità finale dell’intervento e il certificato di regolare esecuzione, decretando così la conclusione dei lavori. L’opera, inserita nel programma di sviluppo territoriale con un importo complessivo di 165 mila euro, era stata affidata alla società Icort Srl per un importo di 108 mila 903,70 euro. Nel corso dell’intervento è stata inoltre approvata una perizia suppletiva e di variante per ulteriori 3 mila 577,15 euro.

L’intervento rientra nella strategia del progetto “Logo’S Cuore dell’Isola”, finanziato attraverso la programmazione territoriale regionale, e punta alla valorizzazione e al miglioramento delle infrastrutture dedicate alla fruizione equestre di Burgos.

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