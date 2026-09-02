Cinque giorni di musica, spettacolo, tradizione e intrattenimento per i Festeggiamenti in onore di Santa Maria Bambina 2026, in programma a Usini dal 4 all’8 settembre. La giunta comunale, con la deliberazione del 1° settembre 2026 (pubblicata sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha approvato il programma organizzato dall’associazione “Santa Maria Bambina 2026 – Fedales 1962”, concedendo il patrocinio del Comune, l’utilizzo del palco comunale e delle transenne e l’esenzione dal canone per l’occupazione degli spazi pubblici.

Il programma si apre venerdì 4 settembre con la gara di poesia estemporanea in piazza Eleonora d’Arborea, seguita dal dj set in piazza Castello. Sabato 5 sarà la volta del concerto di Alberto Bertoli e i Giullari, mentre domenica 6 sono previsti i giochi di quartiere e, in serata, la serata di cabaret con Pino e gli Anticorpi, Ignazio Deidda e Nicola Cancedda.

Lunedì 7 settembre spazio alla musica folk e alla gara di canti sardi in piazza Conciliazione. La chiusura, martedì 8, sarà affidata al concerto degli Ammerare e degli Istentales in piazza Castello. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito. L’amministrazione comunale ha inoltre demandato agli uffici competenti gli adempimenti necessari per garantire lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni previste per la sicurezza e l’incolumità del pubblico.

(Unioneonlione/En.Ne.)

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