Ruba 20 euro di cosmetici e viene arrestata a Sassari. Ieri una 52enne è entrata nel punto vendita Muraya, a Predda Niedda, dove ha sottratto rossetti e altri prodotti di bellezza superando poi la barriera antitaccheggio. Invitata dai proprietari a restituire quanto preso, diversamente sarebbe scattata la chiamata alla polizia, la sassarese ha minacciato di bruciare il locale, millantando poi parentele con esponenti delle forze dell'ordine. Una volta uscita dal negozio è stata raggiunta dalla polizia locale contro cui ha opposto resistenza all'arresto.

Proprio "resistenza a pubblico ufficiale” e “rapina impropria” sono le accuse a cui la donna, difesa dall'avvocato Salvatore Masia, ha dovuto rispondere oggi in tribunale a Sassari durante l'udienza di convalida.

La pm Alessia Sanna, il titolare del fascicolo è il sostituto procuratore Paolo Piras, ha sollecitato gli arresti domiciliari mentre la giudice Monia Adami ha disposto l'obbligo di firma due volte a settimana.

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