Il project financing a Sassari come strumento per attrarre i privati in modo da ampliare l’offerta di immobili da destinare ai servizi pubblici e all’edilizia sociale.

L’amministrazione comunale dà il via libera alla formula di intervento accogliendo, con una delibera di giunta presentata da Giuseppe Masala, assessore alla Programmazione, la richiesta di un operatore economico volta all’ottenimento di dati e informazioni utili a formalizzare una proposta di partenariato pubblico-privato.

Una proposta che nasce dalla volontà di Palazzo Ducale, manifestata nel Documento unico di programmazione, di procedere con la rigenerazione urbana e il contrasto allo spopolamento del centro storico. In particolare, per quanto concerne il patrimonio immobiliare, si sottolineava nel documento che «l’ambizione è di valorizzarlo, favorendo l’alienazione, la dismissione, la locazione o la concessione per realizzare progetti di rigenerazione urbana».

Senza aumentare il consumo di suolo e favorendo invece il riuso di quanto preesiste con l’obiettivo, si sostiene, di «ricucire e riqualificare le aree edificate con le aree verdi». Missione che ha portato all’interessamento, riferisce il Comune, di «importanti operatori di livello nazionale e internazionale» che «hanno manifestato la volontà di investire sul centro storico di Sassari».

Nella delibera si rimarca l’intento: «Realizzare interventi di recupero edilizio, con particolare focus sull’offerta residenziale sociale e sulla rifunzionalizzazione di immobili per uffici pubblici». Ma il project financing, e una potenziale proposta dettagliata in questo senso, necessita l’acquisizione dei dati e delle informazioni necessari, come accaduto in questo caso. Anche se, ricorda l’amministrazione comunale, tutto questo non comporta in automatico l’avvio di una procedura di gara né vincola Palazzo Ducale alla dichiarazione di fattibilità.

«Il partenariato pubblico-privato- dichiara il sindaco Giuseppe Mascia -può rappresentare uno strumento idoneo a garantire l’apporto di capitali privati e di competenze gestionali per il perseguimento dei nostri fini, che sono tanto ambiziosi quanto complessi». L’assessore Giuseppe Masala conclude: «Riconoscendo nella manifestazione di interesse presentata dall’operatore economico un interesse pubblico, abbiamo dato mandato al direttore generale di coordinare la raccolta e la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, di dati, informazioni ed elaborati tecnici necessari per consentire a tutti gli operatori interessati di predisporre una proposta formale di project financing».

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