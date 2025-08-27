Zeus, o Giove per dirla come i Romani. E poi il Minotauro, il vaso di Pandora, Prometeo che rubò il fuoco agli dei. "I miti dall'antica Grecia" è il titolo che domani alle 20 chiude al teatro Astra di Sassari la 6^ rassegna “Il Teatro dei Piccoli". Verrà proposto lo spettacolo della compagnia Origamundi di Cagliari, pensato per i bambini dai 5 anni in su.

In questo progetto la magia della mitologia greca prende vita non solo attraverso la recitazione e la narrazione, ma anche grazie all'uso innovativo di avatar video. Le proiezioni digitali permettono di dare forma visiva agli dei e agli eroi, creando un connubio tra teatro classico e tecnologia moderna.Un’occasione per avvicinare il pubblico più giovane alle radici della cultura classica attraverso un linguaggio accessibile, teatrale e affascinante.

La rassegna teatrale estiva, organizzata dalla compagnia la Botte e il cilindro, è sostenuta dal Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Comune di Sassari e Fondazione di Sardegna.

