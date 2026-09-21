Guasto al Coghinas 2, strade di Castelsardo invase da fiumi d’acquaAutomobilisti invitati ad andare con cautela, soprattutto nella zona del porto turistico lungo la statale 200
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Un guasto improvviso agli impianti del Coghinas 2 sta creando disagi nel territorio comunale di Castelsardo. Lungo la statale 200 in zona porto, l'acqua proveniente dalla rottura dell'acquedotto Coghinas 2 defluirà, con tutta probabilità, per tutta la notte. L'amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto, sta monitorando la situazione insieme a Protezione civile e Polizia locale. Anas ha provveduto a installare la segnaletica di pericolo.
L'amministrazione comunale invita gli automobilisti a procedere con cautela lungo il tratto della statale 200 nella zona del porto turistico. Attualmente la carreggiata è invasa da un fiume di acqua in località Ispighia. L'Enas aveva inizialmente programmato la chiusura dell'erogazione dell'acqua grezza per le 7 di domattina. La sindaca ha richiesto una chiusura immediata dell'acquedotto e si è recata sul posto per seguire le operazioni di protezione civile e della Polizia locale, attivate per monitorare la viabilità. Questa rottura del Coghinas 2 non influisce sull’erogazione dell’acqua di rete di Abbanoa a Castelsardo, che continua a essere garantita grazie al bypass realizzato per mettere al riparo la città dai continui guasti all’acquedotto.