La campagna contro i nemici dell’ambiente avviata dall’amministrazione comunale di Sennori ha prodotto i suoi primi risultati concreti. Fino ad oggi sono stati eseguiti circa 15 interventi mirati sul territorio e, grazie al costante lavoro di monitoraggio, sono stati già individuati e sanzionati tre trasgressori.Le attività hanno visto impegnati contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti nell’agro, l’assessorato all’Agricoltura e Agro, gli agenti della Polizia Locale e della Compagnia Barracellare. I controlli proseguiranno ancora senza sosta e le multe verranno applicate con la massima severità. La tolleranza zero verso gli atti di inciviltà e le situazini di degrado che penalizzano il territorio a discapito di chi osserva le regole.

Le discariche nelle campagne, negli ultimi tempi, si erano moltiplicate, per questo il Comune di Sennori ha deciso di alzare la guardia e di combattere con l’ausilio di risorse umane le situazioni di irregolarità nell’abbandono dei rifiuti, anche mettendo a disposizione tutti gli strumenti necessari per un corretto smaltimento: dal servizio di raccolta porta a porta, all’Ecocentro nella zona industriale, fino all’isola ecologica situata nella zona del campo sportivo. Una sistema per garantire il rispetto del territorio e continuare a vigilare per tutelare l’ambiente e l’intera comunità

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