Entra nella fase operativa il progetto “Bessude si apprezza”, un piano da 4 milioni e 480mila euro destinato al rilancio del territorio.

Risorse stanziate per 4 milioni e 350mila dalla Regione, nell’ambito del Programma di riordino urbano, voluto dall’assessorato regionale degli Enti Locali, e per circa 130mila euro da fondi del Comune.

Soldi assegnati nel 2019 ma il cui impiego è stato frenato dall’emergenza Covid, anche se la precedente amministrazione comunale ha messo a punto gli step necessari per condurre in porto le operazioni, tra cui l'affidamento dei servizi per la redazione del piano e la sottoscrizione di diverse convenzioni di finanziamento con la Regione.

L’ultimo accordo, del 2025, ha consentito l’aumento del budget permettendo così di coprire l’intera spesa. L’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Cossu ha preso in mano le redini del programma, avviato nel 2019 dal predecessore Roberto Marras e implementato nel tempo con l'obiettivo di concretizzare la pianificazione.

«Il bando “Piru” è un progetto di riqualificazione urbana basato sulla ristrutturazione di immobili e sulla rigenerazione di alcune aree del paese- spiega il primo cittadino- ragion per cui è doveroso da parte nostra sfruttare questa occasione per dare a Bessude un nuovo volto, creando l’opportunità di movimentare l’economia locale. Il nostro obiettivo è continuare a costruire su basi solide già tracciate, apportando migliorie qualora fosse necessario, al fine di garantire stabilità e crescita concreta del nostro territorio».

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